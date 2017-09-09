Мощный ураган "Ирма" надвигается на Флориду, местные власти уже приказали эвакуироваться 5,6 миллионам жителей - это около четверти всего населения штата. В ночь на субботу мощность урагана достигла максимальной пятой категории, сообщает Русская служба ВВС.

Ожидается, что "Ирма" - один из мощнейших ураганов в Атлантике за последнее столетие - обрушится на Флориду в воскресенье утром, принеся с собой разрушения и затопление.

В настоящее время ураган приблизился к северной части Кубы, где расположена столица Гавана, вызвав сильные ливни и ветер скоростью около 250 км в час.

По данным Национальной службы предупреждения об ураганах в США, сила ветра в 03.00 часа утра по Гринвичу в субботу достигала 257 км/ч, а его эпицентр находился в 190 км к юго-востоку от кубинского города Кайбарьен, который расположен в северной провинции Вилла-Клара.

Масштабная эвакуация жителей Флориды по требованию властей осложняется из-за пробок на дорогах и дефицита топлива на заправках.

Покинуть свои дома приказано жителям юга штата, а также владельцам недостаточно крепких домов.

Ураган уже разрушил почти все здания на Барбуде и оставил без электричества жителей Пуэрто-Рико, а также принес значительные разрушения на Британские Виргинские острова, острова Сен-Мартен, Сен-Бартелеми и Сент-Китс и Невис.