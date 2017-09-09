Российские "Терминаторы" испытали в Сирии

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" была опробована в боевых условиях в Сирии, сообщил сегодня на пресс-конференции в рамках фестиваля "Уралтанк" генеральный директор — главный конструктор АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрей Терликов, передает РИА Новости.

"БМПТ была опробована в боевых условиях в Сирии, не было оснований транспортировать ее туда для участия в парадах, она участвовала в боях против ИГИЛ. Получены определенные результаты. Для министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017", — сказал Терников.

Ранее начальник главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко заявил, что в этом году на вооружение ВС РФ будет принята отечественная машина принципиально нового класса – боевая машина поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор".