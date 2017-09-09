Отношения Турции с Германией сегодня на критически низкой отметке. Пожалуй, никогда за всю историю взаимосвязей двух стран они не были столь откровенно враждебны. Буквально пару дней назад канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет добиваться, чтобы переговоры о принятии Турции в Евросоюз были заморожены или вообще прекращены. Меркель считает, что Турция все дальше отдаляется от норм правового государства.

Не осталась в стороне и Франция, выразившая солидарность с канцлером Германии. Официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер заявил, что «нужно продолжать диалог, но переговоры приостановлены, сейчас их просто нет».

А французский президент Макрон пошел еще дальше, позволив себе в интервью Le Point откровенное оскорбление: в работе президента, заметил он, «есть свои недостатки» и один из них — необходимость регулярного общения с президентом Турции Эрдоганом.

Эрдоган подобный демарш ведущих стран ЕС не оставил без ответа. Он призвал ЕС прямо заявить о своих намерениях.

«Все что ни делается – все к лучшему. Если вы не довольны нынешними отношениями с Турцией, выйдите, мужественно заявите об этом и делайте что хотите. У нас нет никаких проблем с ЕС. Это вы заставили Турцию ожидать аж с 1963 года», - предложил Эрдоган и вновь призвал соотечественников не голосовать за врагов Турции на выборах в Германии.

Между тем именно в такой напряженный момент в Берлине пройдет семинар, организованный Потсдамским университетом, в котором примут участие многие известные вузы мира, в том числе стамбульский университет Сабанджи. Причем именно Сабанджи отведена одна из ведущих ролей на семинаре, посвященном, между прочим, пресловутому «армянскому геноциду». В Турции уже назвали это предательством страны и ее интересов.

Адмирал в отставке Тюркер Эртюрк вообще посчитал представительство Сабанджи в Германии «двойным предательством». Первое, по его словам, заключается в предательстве родины, второе - в предательстве науки. К тому же бывший адмирал утверждает, что семинар спонсируют фонды Сороса и Рокфеллера.

Кстати, азербайджанских студентов на семинар не допустят, что также отметил Эртюрк: тем, кто мифический «геноцид» не признает, – в участии отказано.

Нежелательными объявлены и все мало-мальски оппозиционно настроенные к теме семинара - будь то хоть академик, хоть студент. Зато приглашение получила профессор университета Коч Зейнеп Тюркйылмаз, удостоенная докторской степени в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса, где сильны позиции армянского лобби. Да и Рахми Коч, ректор вуза, где сейчас преподает Тюркйлмаз, считает «армянский геноцид» ложью и выдумкой.

Отвечая на нападки, администрация университета Сабанджи заявила, что у них профессура и учащиеся сами решают, что выбрать темой своего исследования, и вправе посещать что им захочется. Кроме того, университет ничем не обязан общественности, а «плюрализм и дебаты являются неотъемлемой частью науки».

Между тем Университет Сабанджи поддерживает тесные отношения с Джорджом Соросом, фонд которого помогает нескольким частным вузам Турции.