Арестован продюсер Иззета Багирова

Продюсер известного певца Иззета Багирова Эльчин Джаббарлы арестован по обвинению в избиении Аслана Новрузова, сообщает haqqin.az со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, Низаминский районный суд избрал в отношении Э.Джаббарлы меру пресечения в виде ареста на три месяца.

Напомним, что 31 августа в доме торжеств «Неолит», что в Низаминском районе, между известным певцом Иззетом Багировым и гостем мероприятия Асланом Новрузовым произошел конфликт, в результате которого последний был избит продюсером Эльчином Джаббарлы.

Продюсер певца нанес А.Новрузову удар в голову кастетом. После этого конфликт перерос в массовую драку.

Родственники А.Новрузова говорят, что сейчас он проходит лечение в реанимационном отделении 3-й городской больницы.