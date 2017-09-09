Иранец пытался провезти наркотики в Азербайджан

Азербайджанские таможенники задержали гражданина Ирана, пытавшегося провезти в страну наркотики, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, при досмотре посредством рентгеновской установки сумки и пиджака гражданина Ирана, переходившего из Ирана в Азербайджан по пешеходному переходу на посту «Гоша Тяпя» Билясуварского таможенного управления, на мониторе появилось изображение подозрительного предмета.

По этой причине сумка и пиджак гражданина были повторно досмотрены, и в кармане его пиджака в металлической упаковке от жвачки было обнаружено 29,386 грамма опиума.

По факту ведется расследование.