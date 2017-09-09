В советское время Польшу не считали успешной в экономическом отношении страной соцлагеря, однако уровень жизни ее населения всегда был выше, чем в том же СССР. Сейчас, по прошествии десятилетий, трудно проводить какие-то параллели, тем не менее после пересечения польской границы нельзя не обратить внимание на замечательные автодороги, гораздо более качественные и ухоженные, чем во многих странах СНГ, не говоря уже о бывшем Союзе.

Причем видно, что проложены они не сегодня, а как минимум полвека назад. Значит такими они были изначально – широкими и вполне европейскими, разве что сейчас они несколько модернизированы за счет мостов и развязок. А дорожная инфраструктура – серьезный показатель благосостояния любой страны.

Около тридцати лет назад Польша кардинально поменяла свой политический и экономический курс. После распада соцлагеря страна, отбросив опыт государственного регулирования экономики и приватизировав бизнес, стала на путь рыночных отношений. Осуществив ряд болезненных реформ, уже через несколько лет поляки сумели заметно повысить экономический потенциал и, соответственно, уровень своей жизни. К Европейскому cоюзу Польша присоединилась в 2004 году, а сейчас входит в ТОП-10 развитых стран ЕС.

К своему прежнему, социалистическому, укладу и всему, что с ним связано, поляки относятся крайне негативно. Коммунистическая пропаганда здесь объявлена вне закона, а всем, занимавшим сколь-нибудь значительные должности при коммунистическом режиме, запрещено занимать руководящие посты.

Ученый-историк Штефан Мазельский университета Кракова – в беседе с haqqin.az назвал период «коммунистического развития» черной страницей польского государства.

«Молодежь вообще ничего не знает о Ярузельском и его правлении. А что о нем знать? Что был вассалом Москвы? Во время вторжения войск «Варшавского договора» в Чехословакию армейские части под его командованием принимали непосредственное участие в подавлении «Пражской весны». Они же осуществляли репрессии и против польского народа.

У нас никто не желает возвращения того времени. Вот вам недавний показательный пример: в Краков приехал российский турист, на майке которого красовалась надпись «СССР», так жители города заставили снять ее. Очень уж большой вред и страдания причинила нам коммунистическая идеология. Мы прошли тернистый путь, чтобы дойти до нынешних времен…», - утверждает Мазельский.

А узнав, что я из Азербайджана, пан Мазельский проявил похвальную осведомленность об оккупации Карабаха, проведя параллель с ныне украинским Львовом, который поляки считают аннексированной частью своей страны.

«Я знаю, что у вас проблемы с Карабахом. Но вы не отказываетесь от Карабаха, намерены бороться за него, почему же мы должны отказываться от наших земель. Мы с уважением относимся к украинскому народу, но они не строили Львов, там все и везде польское. Думаю, когда-нибудь мы с украинцами договоримся относительно этих территорий. Россия как правопреемница СССР и Германия должны нам выплатить репарации за все те беды, что они нам причинили», - убежден историк.

Краков, где нам посчастливилось побывать, — бывшая столица Польши и один из красивейших городов Восточной Европы. В Старом городе, расположенном в кольце парков Планты, сохранилось несколько сотен ценнейших архитектурных памятников. В 1978 г. Краков был включен в список городов, охраняемых ЮНЕСКО.

Об истории и достопримечательностях этого поистине изумительного города можно узнать из множества туристическим справочников и монументальных трудов, я же немного расскажу о том, как он выглядит сегодня. Первое, что бросается в глаза, после великолепных архитектурных памятников, конечно, это невероятное число туристов. Можно сказать, что Краков просто кишит туристами из европейских стран, России, Японии. А вот путешественников из арабских стран здесь встретишь нечасто. В Польше вообще к арабам относятся более чем настороженно.

Как считают горожанка Кракова и настоящая его фанатка Ядвига Шишковская, им арабы не нужны.

«Зачем нам арабы? Польша не хочет быть страной мигрантов. Это католическая страна, и у нас очень сильны религиозные традиции. Мы не хотим менять уклад своей жизни. Евросоюз сейчас грозит нам санкциям за то, что мы не принимаем беженцев из восточных стран. Но поляки прямо заявляют, что не хотят их», - возмущается пани Ядвига.

И это так. Поляки до сих пор не простили немцев и русских, считая, что СССР и Германия виноваты в том, что их территория была уменьшена, а польский народ больше других пострадал во время Второй мировой войны. В Кракове, как и повсюду в Польше, не устают говорить , что Львов – исторически польский город и рано или поздно он вернется в состав государства.

Годы постсоциалистических реформ дали позитивные результаты, и теперь Польша - одна из быстроразвивающихся стран ЕС, свято при этом хранящая собственные традиции. Кстати, в отличие от стран Западной Европы, в Польше запрещены однополые браки и пропаганда нетрадиционных семейных отношений. Поляки гордятся своими традициями и почитают своего известного земляка Папу Римского Иона Павла II.