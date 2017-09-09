Россия провела пуски крылатых ракет на Черном море

Береговой ракетный комплекс Черноморского флота ВМФ "Утёс" на учениях выполнил пуск двух крылатых ракет, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачёв, передает РИА Новости.

По его словам, корабли флота отрабатывали организацию противовоздушной обороны. Ракетные катера "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" в составе корабельной ударной группы обнаружили цель, обстреляли её артиллерией и произвели по крылатой ракете пуски из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Противолодочные корабли "Муромец" и "Александровец" также успешно обнаружили цель, взяли её на сопровождение и поразили огнём артиллерии и ракетами ЗРК "Оса".

"К обеспечению этого эпизода учений было привлечено 20 боевых кораблей и судов обеспечения флота, многофункциональные истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26, Бе-12, вертолёты Ка-27 в поисково-спасательном и противолодочном варианте, а также комплекс беспилотных летательных аппаратов "Форпост", — добавил Трухачев.