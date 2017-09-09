Правительственная газета «Азербайджан» выразила новые опасения относительно ухудшения азербайджано-американских отношений. Главный правительственный вестник страны посвятил редакционную статью участившимся нападкам на Азербайджан в западной, в частности американской печати.

"В последние дни на фоне санкционированной определенными западными кругами новой клеветнической кампании против Азербайджана наблюдаются процессы, могущие бросить тень на перспективы американо-азербайджанских связей. Две заказные статьи, опубликованные в изданиях The Washington Post и The Gardian в один и тот же день - 4 сентября, явились сигналом для новой атаки, и сразу же заработала гигантская «машина дискредитации», включая «пятую колонну». Критическая реакция официальных представителей различных международных организаций и отдельных государств не оставила никаких сомнений в том, что Азербайджан в очередной раз взят на прицел по традиционной схеме. Представитель Государственного департамента Хизер Нойерт, выступив 7 сентября с заявлением, потребовала освобождения находящегося в настоящее время под арестом руководителя информационного агентства «Туран» Мехмана Алиева. Вслед за этим проармянски настроенный сенатор Ричард Дурбин в ходе обсуждений законопроекта по штатам и внешним операциям на 2018-й бюджетный год представил соответствующему комитету Сената поправку, предусматривающую санкции против официальных лиц Азербайджана. Одновременно группа оставшихся со времен Обамы «штатных критиков», включая Дэвида Крамера, развернула пропаганду, связанную с реализаций санкций», - говорится в ответе официального Баку на критические голоса из Вашингтона и Лондона.

Издание убеждено, что соросовцы и армянское лобби, воспользовавшись представившейся возможностью, перешли к действиям для подрыва американо-азербайджанских отношений, стратегического партнерства:

«Следует признать, что после избрания Дональда Трампа президентом США появилась большая надежда на устранение последствий, созданных в отношениях между двумя странами Администрацией Б.Обамы. Многие эксперты прокомментировали телефонный разговор господина Трампа в первые дни президентства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым как новую страницу в двусторонних отношениях.

Приглашение главы азербайджанского государства на состоявшийся в апреле 2016 года в США Саммит по ядерной безопасности, его встреча с государственным секретарем Джоном Керри и рядом других официальных лиц были охарактеризованы как проявление развивающихся между двумя странами дружбы и партнерства. А в поздравительных посланиях президента США президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая – Дня Республики и XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия – 2017» было прямо указано на начало нового периода в двусторонних отношениях. Дональд Трамп отметил, что с нетерпением ожидает работы с президентом Ильхамом Алиевым как с активным партнером во имя лучшего будущего и для Азербайджана и США, и для всего мира.

Естественно, все это следует характеризовать больше не как личное отношение господина Трампа к Баку, а как оценку новоизбранным американским президентом места и роли Азербайджана, являющегося ведущей страной региона Южного Кавказа, в борьбе Запада с террором, реализации важных энергетических проектов и других актуальных вопросах. С другой стороны, господин Д.Трамп неоднократно заявлял, что США не будут строить свою внешнюю политику на принципе вмешательства во внутренние дела других стран, стремлении управлять ими, как это было в прежние времена.

А это позволяло говорить о том, что президент США поставил перед собой цель развивать равноправное, взаимовыгодное сотрудничество с другими странами. Эта политика могла бы стать хорошим началом для устранения негативных фактов и прохладных отношений, наблюдавшихся в американо-азербайджанских связях во времена бывшего президента США Барака Обамы, дальнейшего развития взаимовыгодного и равноправного сотрудничества, стратегического партнерства между двумя странами.

Однако последние события показывают, что официальный Вашингтон все еще не может избавиться от стереотипов эпохи Обамы, сильных рычагов воздействия различных лоббистских групп на официальную политику государства. Заинтересованные силы, занимающие важные посты в Государственном департаменте, Конгрессе и других ключевых институтах управления и законодательства, противопоставив под предлогом «демократии» и «прав человека» политику вмешательства во внутренние дела независимых стран объявленному господином Трампом стратегическому курсу, побуждают партнеров США пересмотреть свою политику.

Эти силы считают, что Азербайджан либо вообще не должен иметь государственных, национальных интересов, либо они не должны выходить за начерченные ими рамки. Это абсолютно ошибочный образ мышления. Азербайджан уже наглядно доказал, что, как независимое государство, сам определяет свою внутреннюю и внешнюю политику, международные связи и не нуждается для этого в советах того или иного силового центра, сторонних сил. Может, поэтому некоторые американские круги считают, что Азербайджан уже встал на путь «отрицания» Запада и его ценностей. Поэтому в некоторых западных СМИ во главе с газетой The Washington Post, воспринимаемой как официальный орган Государственного департамента, публикуются не совместимые ни с каким понятием партнерства, выходящие за рамки простой этики надуманные материалы против Азербайджана, а в качестве средства давления используются Human Rights Watch, Freedom House и другие подобные организации.

На протяжении многих лет Азербайджан терпимо относился к таким обвинениям, делал все возможное для того, чтобы подобные несправедливые нападки не бросали тень на развитие стратегического партнерства, двустороннего и многостороннего плодотворного сотрудничества. Азербайджан, с одной стороны, отчетливо показал, что верен своему стратегическому выбору, обязанностям и обязательствам.

С другой, - продемонстрировал всем, что, как независимое государство намерен выстраивать связи со всеми акторами мировой политики в рамках равноправного сотрудничества и ни при каких обстоятельствах не предпримет шагов, создающих угрозу его национальным интересам. В этом контексте искренность Азербайджана в отношении США и Европейского Союза можно назвать своего рода эталоном. Реальность заключается в том, что официальный Баку все еще не отказался от этого выбора, и, несмотря на давление со стороны различных силовых центров, некоторых государств региона, старается развивать стратегическое партнерство и с Европейским Союзом, и с США».

Газета «Азербайджан» задается вопросом относительно перспектив азербайджано-американских отношений: «Если антиазербайджанские круги и лоббистские интересы США возьмут верх и примененный в отношении России «Глобальный акт Магнитского» распространится и на Азербайджан, то может ли официальный Баку пересмотреть политику партнерства с Западом и предпринять адекватные шаги? Какими будут эти шаги?

По мнению экспертов, практика показывает, что хотя официальный Баку достаточно искренен в отношениях с партнерами, он никогда не воспринимал политику давления и доминантства. С этой точки зрения вполне реально, что власти Азербайджана могут предпринять адекватные шаги, предусматривающие отказ от связей стратегического партнерства с Западом.

Как уже было отмечено, партнерство Азербайджана с Западом беспокоит и раздражает некоторые крупные государства региона. Однако официальный Баку, отдающий предпочтение многовекторной, сбалансированной политике, выдержав все это давление, продолжал и развивал стратегическое партнерство с США и Европейским Союзом. Санкции и подобные ошибочные шаги могут вынудить официальный Баку пересмотреть свою внешнюю политику и отдать предпочтение одностороннему выбору. А это станет серьезной потерей для США и западных государств, имеющих большие интересы в регионе.

Как известно миротворческие взводы Азербайджана принимали участие в составе миротворческой миссии в Косово в 1999-2008 годах, в Ираке 2003-2008 годах. Азербайджанские солдаты, начавшие осуществлять в 2002 году аналогичную миссию в Афганистане, и сегодня достойно выполняют свой служебный долг в этой стране. Открыв свое воздушное пространство и создав возможности для использования имеющейся инфраструктуры воздушного транспорта, Азербайджан оказывает важную поддержку оснащению дислоцированного в Афганистане военного контингента НАТО. Поэтому Азербайджан, в первую очередь, может приостановить сотрудничество с Западом в военно-геостратегической плоскости, участие в антитеррористических операциях, миротворческой миссии и отказаться от создания возможностей для оснащения контингента НАТО в Афганистане.

Те, кто санкционируют сегодня новую кампанию против Азербайджана, наивно полагают, что таким образом смогут защитить «пятую колонну», своих «друзей». На протяжении многих лет официальный Баку старался закрывать глаза на произвол Хадиджи Исмаил, Эмина Милли и других подобных антинациональных элементов, НПО и медиа-сети Запада, хотя и видел, что они конкретно выполняют известную миссию, терпеливо относился к этому. Однако, когда деятельность этой сети стала расшатывать основы государства, возникла необходимость принятия превентивных мер, были предприняты соответствующие шаги. А новый «демарш» Запада может создать серьезное основание для дальнейшего углубления этих шагов.

Конечно, список предстоящих мер широк и, естественно, не охватывает лишь перечисленное. Но какая во всем этом необходимость? Что хорошего может обещать Западу вытеснение и отдаление Азербайджана от себя?

Азербайджан верен отношениям с США и Западом и выступает за дальнейшее углубление этих связей. Можно надеяться, что Администрация Дональда Трампа не повторит ошибок эпохи Барака Обамы и не предоставит широкое поле деятельности сети соросовцев и армянскому лобби, пытающимся обострить отношения с Азербайджаном. В таком случае не будет необходимости ни в таких абсурдных шагах, как санкции, ни в ответных мерах".