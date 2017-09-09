Неизвестные взорвали банкомат в центре Еревана и похитили из него около четырех тысяч долларов. Об этом в субботу, 9 сентября, агентству Sputnik Армения сообщила советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

По ее словам, злоумышленники подорвали газовый баллон рядом с устройством и забрали из него около двух миллионов драмов (4,1 тысячи долларов).

«Сообщение об ограблении было получено утром. На место выехала следственная оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по 2 пункту 2 части статьи 177 (Кража, совершенная в крупных размерах)», — рассказали в пресс-службе.

Трузян отметила, что всего в банкомате находилось около 3,3 миллиона драмов, но злоумышленники не смогли или не успели забрать все средства. «Остальная часть суммы была обнаружена», —добавила она.