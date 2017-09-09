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В Малайзии гигантский крокодил приполз к магазину видео

 

В малайзийском городе Лимбанг гигантский крокодил приполз к магазину одного из местных жителей. Отлавливать хищника пришлось пожарным, у которых в ходе этой операции возникли значительные трудности, передает РИА Новости.

В ролике видно, как на раскрывшего пасть крокодила пытаются набросить веревку, но он вырывается. На него также пытаются накинуть тряпку, но зверь снова дал отпор людям.

Как сообщает автор видео, на то, чтобы обуздать хищника, у пожарных ушло около часа. Он также подчеркнул, что это первый случай, когда крокодил приполз в их маленький город.

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