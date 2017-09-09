Подписаться на уведомления
 

«И даже подростки по призыву Чингиза Мустафаева рвались на войну в Карабах» вечер памяти Чингиза Мустафаева

Автор: Отдел информации 

В Баку состоялся вечер памяти Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева, приуроченный к его дню рождения. В мероприятии приняли участие около двадцати представителей популярных азербайджанских СМИ, в том числе и глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев.

 Гостей поприветствовал отец Ч.Мустафаева – Фуад Мустафаев. «Я очень беспокоился за судьбу сына. С камерой в руках он шел под пулями. И я всегда опасался, предупреждал его не рисковать так своей жизнью. Но Чингиза нельзя было остановить», - сказал уверенным и не дрогнувшим голосом отец Чингиза Мустафаева.

Вслед за отцом великого тележурналиста слово взял его брат, президент группы компаний ANS, известный тележурналист Вахид Мустафаев. В своем выступлении В.Мустафаев сказал, что один из отважных и храбрых журналистов Чингиз Мустафаев является не только их братом, но и братом всего азербайджанского народа. В.Мустафаев поблагодарил всех журналистов, принявших участие в вечере памяти легендарного Чингиза Мустафаева.

«На мой взгляд, жизнь Чингиза можно поделить на два периода – до того, как он погиб, и после. Если Чингиза можно было убить до того, как он стал шехидом, то после этого он обрел бессмертие», - сказал близкий друг Чингиза Мустафаева, известный тележурналист Миршахин Агаев.

В свою очередь глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев заявил, что в ближайшее время закончит работу над эссе, посвященному Чингизу Мустафаеву. Эйнулла Фатуллаев сказал, что первые годы независимости Азербайджана можно назвать эрой Чингиза Мустафаева.

«Те времена сложно было представить без Чингиза Мустафаева и ANS. Мы были 14-15-летними подростками в то время, когда Чингиз призывал весь Азербайджан подняться на войну за Карабах. Наши родители с трудом удерживали нас от того, чтобы мы не отправились воевать», - сказал глава haqqin.az.

В мероприятии также приняли участие близкие друзья и коллеги Чингиза Мустафаева. В.Мустафаев раздал журналистам книги и сувениры, посвященные памяти легендарного журналиста.

853 просмотров


Старости
Депутат простоял 4 часа в очереди за билетом на «Карабах»
Депутат простоял 4 часа в очереди за билетом на «Карабах»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°
11 Сен 30° / 22°
12 Сен 29° / 19°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0526 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Ильхам Алиев наградил Кобзона
В Китай за оружием: Армении стало мало российских "Смерчей" и "Искандеров"
Бакинский Мага на свободе
В Малайзии гигантский крокодил приполз к магазину видео
«И даже подростки по призыву Чингиза Мустафаева рвались на войну в Карабах» вечер памяти Чингиза Мустафаева
Неизвестные взорвали и ограбили банкомат в центре Еревана видео
Конституционный суд принял решение против Госкомитета по имуществу
"Азербайджан может сделать выбор в пользу одной державы" ультиматум официального Баку
Россия провела пуски крылатых ракет на Черном море
Иранец пытался провезти наркотики в Азербайджан
А Польша хочет отобрать Львов у Украины haqqin.az из Кракова
Арестован продюсер Иззета Багирова
Меркель, Макрон и Сорос объявили войну Эрдогану наш обзор
Российские "Терминаторы" испытали в Сирии
Перестрелка возле парламента Турции
"Ирма" надвигается на Флориду
Армия Сирии освободила от ИГИЛ месторождение нефти
Ильхам Алиев прибыл в Астану
Ильхам Алиев в павильоне Азербайджана в Астане фото; обновлено
ВВС США и Японии провели учения над Восточно-Китайским морем
Завтра в Баку будет облачно
В России пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Много пострадавших; видео
Экс-тренера сборной Азербайджана отпустили на свободу
Путин поздравил Рахмона
И в Брюсселе экстренно сел авиалайнер
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться