В Баку состоялся вечер памяти Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева, приуроченный к его дню рождения. В мероприятии приняли участие около двадцати представителей популярных азербайджанских СМИ, в том числе и глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев.

Гостей поприветствовал отец Ч.Мустафаева – Фуад Мустафаев. «Я очень беспокоился за судьбу сына. С камерой в руках он шел под пулями. И я всегда опасался, предупреждал его не рисковать так своей жизнью. Но Чингиза нельзя было остановить», - сказал уверенным и не дрогнувшим голосом отец Чингиза Мустафаева.

Вслед за отцом великого тележурналиста слово взял его брат, президент группы компаний ANS, известный тележурналист Вахид Мустафаев. В своем выступлении В.Мустафаев сказал, что один из отважных и храбрых журналистов Чингиз Мустафаев является не только их братом, но и братом всего азербайджанского народа. В.Мустафаев поблагодарил всех журналистов, принявших участие в вечере памяти легендарного Чингиза Мустафаева.

«На мой взгляд, жизнь Чингиза можно поделить на два периода – до того, как он погиб, и после. Если Чингиза можно было убить до того, как он стал шехидом, то после этого он обрел бессмертие», - сказал близкий друг Чингиза Мустафаева, известный тележурналист Миршахин Агаев.

В свою очередь глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев заявил, что в ближайшее время закончит работу над эссе, посвященному Чингизу Мустафаеву. Эйнулла Фатуллаев сказал, что первые годы независимости Азербайджана можно назвать эрой Чингиза Мустафаева.

«Те времена сложно было представить без Чингиза Мустафаева и ANS. Мы были 14-15-летними подростками в то время, когда Чингиз призывал весь Азербайджан подняться на войну за Карабах. Наши родители с трудом удерживали нас от того, чтобы мы не отправились воевать», - сказал глава haqqin.az.

В мероприятии также приняли участие близкие друзья и коллеги Чингиза Мустафаева. В.Мустафаев раздал журналистам книги и сувениры, посвященные памяти легендарного журналиста.