Бакинский Мага на свободе

Мирмухаммед Исмаилов, который устроил гонки с автомобилем марки Gеlаndewagen внука вице-премьера Али Гасанова Наиля Аллахвердиева, совершившего 3 августа тяжелое ДТП на проспекте Гейдара Алиева, вышел на свободу, сообщает haqqin.az со ссылкой на газету «Ени Мусават».
Согласно информации, М.Исмаилов, арестованный 7 августа, вышел на свободу 5 сентября.
Отметим, что М.Исмаилов по прозвищу «Мага» приходится сыном бывшему замначальника Отдела дорожной полиции Управления полиции Насиминского района, майору полиции Аловсату Исмаилову.
Напомним, что 3 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля Mercedes Gelandewagen, внуком вице-премьера Али Гасанова – Наилем Аллахвердиевым. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в автомобиль ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на второстепенную полосу проспекта. Там автомобиль сбил трех пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП пострадали и двое граждан Турции – супружеская пара Муталиб Текиш и Сонгюль Текиш.