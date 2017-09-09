Лишенный украинского гражданства бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил, что выезжает из Польши на Украину. Об этом он сообщил в Facebook.

Бывший президент Грузии разместил с соцсети селфи в велосипедном шлеме и написал: «Все, мы выезжаем в Краковец, Украину».

Ранее украинские власти заявляли, что не пустят Саакашвили в страну, а при попытке пересечь границу изымут паспорт.

26 июля Саакашвили лишили украинского гражданства. Руководство страны объяснило это неверными данными в анкете. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября.