В Турции ликвидировали около 100 террористов ПКК

Генштаб ВС Турции сообщил сегодня об уничтожении в юго-восточных турецких провинциях Ширнак и Хаккари за минувшие две недели 99 террористов ПКК, передает РИА Новости.

"C 24 августа по 7 сентября в ходе операций, проведенных против сепаратистской террористической организации ПКК в провинциях Ширнак и Хаккари, было уничтожено 99 террористов, в том числе один из их лидеров", — говорится в сообщении военного ведомства Турции.

Сообщается также об уничтожении в ходе операций убежищ членов ПКК и большом количестве изъятого оружии и боеприпасов.