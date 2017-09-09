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Российский полицейский спецназ оцепил «Бакинский дворик»

Автор: Отдел информации 

В Челябинске ресторан «Бакинский дворик» окружен вооруженными людьми в масках и с оружием. Как сообщает haqqin.az, очевидцы событий отмечают в соцсетях, что люди в масках - это сотрудники полицейского спецназа, которые на настоящий момент уже задержали несколько человек восточной внешности.

Место происшествия оцеплено правоохранителями.

«Сегодня в ресторане «Бакинский дворик» СОБР принял несколько кавказцев. Кому об этом что-то известно?», - пишет в соцсети один из жителей Челябинска.

«Сотрудники МВД при поддержке Росгвардии Челябинской области провели комплекс оперативных мероприятий. В отделение полиции были доставлены граждане с целью проверки соблюдения миграционного законодательства», — прокомментировали в Росгвардии Челябинской области.

По собственной информации портала Накануне.RU, полицейские проводят задержание членов организованной преступной группировки азербайджанцев, которая в последнее время активизировалась на территории Челябинска.

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