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Спецоперация СГБ: арестован опасный террорист Абу Джихад фото

Автор: Отдел информации 

3 августа haqqin.az со ссылкой на социальные сети распространил фото азербайджанца – боевика ИГИЛ. Изображение террориста опубликовал исследователь терроризма и блогер, известный в интернете под ником NorthCaucasus. На этом фото "сокол" якобы пытается вырвать пистолет из рук боевика.

Кем был этот террорист - неизвестно, хотя по первоначальной версии предполагалось, что человек на фотографии – узбек. Однако затем последовало уточнение, что это все-таки азербайджанец.

Сегодня в редакцию haqqin.az поступила информация о личности этого боевика ИГИЛ. Им оказался гражданин Азербайджана Мамедов Эльданиз Лазым оглу, 1979 года рождения, по прозвищу Абу Джихад. Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана провели спецоперацию, в результате которой террорист был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Также стало известно, что Эльданиз Мамедов вел личный блог в сети İnstagram, который был популярен среди террористов ИГИЛ.

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