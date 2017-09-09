3 августа haqqin.az со ссылкой на социальные сети распространил фото азербайджанца – боевика ИГИЛ. Изображение террориста опубликовал исследователь терроризма и блогер, известный в интернете под ником NorthCaucasus. На этом фото "сокол" якобы пытается вырвать пистолет из рук боевика.

Кем был этот террорист - неизвестно, хотя по первоначальной версии предполагалось, что человек на фотографии – узбек. Однако затем последовало уточнение, что это все-таки азербайджанец.

Сегодня в редакцию haqqin.az поступила информация о личности этого боевика ИГИЛ. Им оказался гражданин Азербайджана Мамедов Эльданиз Лазым оглу, 1979 года рождения, по прозвищу Абу Джихад. Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана провели спецоперацию, в результате которой террорист был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

Также стало известно, что Эльданиз Мамедов вел личный блог в сети İnstagram, который был популярен среди террористов ИГИЛ.

Публикация от Abu Cihad el azeri (@abu_cihadddd)Сен 30 2016 в 3:48 PDT

Публикация от Abu Cihad el azeri (@abu_cihadddd)Сен 30 2016 в 3:49 PDT

Публикация от Abu Cihad el azeri (@abu_cihadddd)Сен 9 2016 в 4:39 PDT