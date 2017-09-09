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Россия назвала доклад ООН по Сирии фальшивкой

 

Доклад независимой комиссии по расследованию нарушений прав человека в Сирии в части, касающейся обвинений в адрес Москвы и Дамаска, — пример плохо сфабрикованной, политически ангажированной фальшивки. Об этом заявил постпред России при Женевском отделении ООН Алексей Бородавкин, передает РИА Новости.

"Доклад в части, касающейся России и применения химического оружия Вооруженными силами Сирии, представляет собой пример политически ангажированной фальшивки, причем еще и топорно сфабрикованной", — сказал он.

Москве, уверен постпред, не стоит обращать внимание на подобные обвинения. "Некоторое время назад торговать русофобской ложью стало модным в политических и дипломатических кругах. Но ситуация постепенно меняется. Даже там, где такие измышления еще остаются востребованными, политическая цена на них стремительно падает", — добавил Бородавкин.

В среду независимая комиссия по расследованию в Сирии, учрежденная Советом ООН по правам человека, опубликовала 14-й доклад о нарушениях прав человека в этой стране. Авторы документа, в частности, утверждают что российские ВКС якобы бомбят больницы в Сирии на территориях, подконтрольных вооруженной оппозиции.

Кроме того, доклад обвиняет Дамаск в применении химического оружия в апреле в Хан-Шейхуне. По утверждению комиссии, с марта 2013 года по март 2017-го было зафиксировано 25 случаев использования оружия массового поражения, 20 из которых — на счету правительственных сил.

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Россия назвала доклад ООН по Сирии фальшивкой
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