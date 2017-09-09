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В Бельгии эвакуировали посетителей и служащих собора угроза взрыва

 

Посетители и служащие собора Богоматери в бельгийском Турне были эвакуированы в субботу после обнаружения подозрительного чемодана внутри храма, передает РИА Новости.

"После того, как камеры наблюдения зафиксировали неизвестного, который оставил в соборе чемодан и покинул здание собора, в качестве меры предосторожности полицией была произведена эвакуация", — сообщили в городской администрации.

По словам собеседницы агентства, в ближайшее время ожидается приезд армейских саперов. Вокруг здания храма полицией введен периметр безопасности.

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