Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре. Об этом в субботу, 9 сентября, сообщает SANA.

Окружение авиабазы удалось прорвать передовым отрядам элитных подразделений сирийской армии под командованием генералов Захреддина и Сухела. Ряд высот удалось захватить при огневой поддержке авиации и артиллерии. В результате были ликвидированы несколько единиц техники боевиков террористической группировки «Исламское государство» и их оборонительные сооружения.

По данным агентства, бои по периметру авиабазы продолжаются.

5 сентября стало известно, что сирийские войска прорвали блокаду Дейр-эз-Зора. На протяжении трех лет город находился в полном окружении террористов. Несмотря на регулярные атаки боевиков с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону периодически контратакуя террористов. Снабжение защитников города и гражданского населения осуществлялось через воздушный коридор.