Турция предостерегла своих граждан от посещения Германии из-за «антитурецких настроений» на территории ФРГ. Соответствующее заявление опубликовал МИД Турции.

«Политические кампании в Германии основаны на антитурецких настроениях и мешают членству нашей страны в ЕС. Политическая атмосфера долгое время была под эффектом крайне правых и некоторое время допускалась расистская риторика», — говорится в тексте.

МИД призвал граждан Турции, живущих или планирующих поехать в Германию, «быть осторожными и действовать осторожно в случаях возможных инцидентов, проявлений ксенофобии и расизма».

Действие Анкары почти зеркально повторяет действие Берлина. ФРГ выпустила похожее заявление перед апрельским референдумом в Турции с предупреждением для немецких граждан.