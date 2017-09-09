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Анар: «Вроде бы в Азербайджане никто число 26 не запрещал» После Чингиза Абдуллаева

 

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар прокомментировал закрытие кафе Twenty Six («26»), располагавшегося в здании Союза писателей, и заявления главы Исполнительной власти Баку Гаджибалы Абуталыбова, которые он сделал по этому поводу накануне, передает Репорт.

Анар Рзаев отметил, что он глубоко уважает Г.Абуталыбова, и поэтому не будет реагировать на его высказывания, пока не выяснит, что происходило во время закрытия кафе и что конкретно говорил мэр.

«В связи с инцидентом должен сказать, что если люди, намекавшие на «тех, у кого жены, дяди и деды – армяне», имели в виду Союз писателей Азербайджана, то они очень ошибались. В Союзе писателей, в том числе и в руководстве, нет никого, у кого жена или дядя - армяне. Напротив, Союз писателей страны всегда подвергался нападкам армян. Лично на меня они писали многочисленные доносы в Москву», - заявил Анар.

Знаменитый писатель не верит, что кафе Twenty Six («26») было как-то связано с 26 бакинскими комиссарами.

«Кому бы пришло в голову назвать в кафе в честь 26 бакинских комиссаров? Насколько мне известно, владелец заведения назвал его так, потому что с числом 26 его что-то связывает - то ли номер машины, то ли день рождения», - сказал председатель Союза писателей.

Анар пошутил, что число 26 в Азербайджане вроде бы никогда не было под запретом.

«Если бы это число было бы запрещено, то следующее после дома №25 здание стало номером 27. Связывать каждое число 26 с 26 бакинскими комиссарами – смешно и абсурдно. Еще одна нелепость заключается в том, что нашли тела только 23-х расстрелянных комиссаров. Тогда кафе должны были бы назвать в их честь «23». В общем, всё настолько абсурдно, что об этом и говорить не стоит.

Что же касается улицы имени 26 бакинских комиссаров, то ее следовало бы переименовать давно, а не дожидаться скандала. Годами улица носила имена тех, у кого руки были по локоть в крови азербайджанского народа. А очнулись только сейчас», - подчеркнул Анар.

Отметим, что накануне на территории Сабаильского района, вблизи парка «Сахиль» (бывший Сад 26 бакинских комиссаров) закрыли кафе «26» - «Twenty six». Сюда прибыло большое число полицейских и даже лично глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов. По словам мэра, существование в центре Баку кафе с названием «26» неприемлемо.

«Пособники убийц, совершивших геноцид азербайджанцев, к сожалению, живы и по сей день. Вследствие этого на фасаде части здания Союза писателей недавно появилась цифра «26» и надпись на английском языке «Twenty six». Пусть плохо знакомые с историей своей страны знают, что пока жив азербайджанский народ, он будет помнить мерзкие деяния дашнаков», - сказал журналистам Гаджибала Абуталыбов.

Мэр заверил, что объект будет закрыт, а его имущество – конфисковано.

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