Подписаться на уведомления
 

Известная журналистка Юлия Латынина покинула Россию

 

Журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, что уехала из России после нападения неизвестных на ее автомобиль, пишет «Газета.ру».

В эфир она вышла по Skype. По словам журналистки, она находится вместе с родителями за границей.

«Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию... Надеялась, что машина моя, которая была сожжена в прошлое воскресенье, что она загорелась сама... Как выяснилось, она была все-таки подожжена», — отметила Латынина.

Журналистка подчеркнула, что «получается, что нам сначала дали нюхнуть духовности, а потом на нашу машину снизошел благодатный огонь».

«Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, они были готовы к человеческим жертвам, потому что... она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел», — добавила она.

По ее словам, инцидент с автомобилем произошел, когда она уже уехала из России и дома были только ее родители.

Ранее Латынина заявила, что утром 3 сентября сгорел ее автомобиль. Она уверена, что причиной возгорания стал поджог.

1264 просмотров


Старости
Депутат простоял 4 часа в очереди за билетом на «Карабах»
Депутат простоял 4 часа в очереди за билетом на «Карабах»
Наша погода
Сегодня 28° / 19°
10 Сен 29° / 21°
11 Сен 29° / 22°
12 Сен 29° / 20°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0526 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

Жителей Флориды предупредили о смертельной угрозе
Известная журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением немецкие источники
Анар: «Вроде бы в Азербайджане никто число 26 не запрещал» После Чингиза Абдуллаева
Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама шокировал учеников видео
Турция призвала своих граждан не посещать Германию заявление МИД
Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре
Массовая акция протеста в Лондоне Англичане против Brexit
В Бельгии эвакуировали посетителей и служащих собора угроза взрыва
Россия назвала доклад ООН по Сирии фальшивкой
В чемпионате Азербайджана по футболу забит гол с центра поля видео
Азербайджанский павильон занял второе место на ЭКСПО в Астане обновлено 18:05
В Москве горит небоскреб фото
СГБ произвела арест: задержан опасный террорист Абу Джихад фото
Российский полицейский спецназ оцепил «Бакинский дворик»
В Украине обезвредили банду уроженцев Азербайджана
В Турции ликвидировали около 100 террористов ПКК
Саакашвили объявил о выезде из Польши на Украину фото
Ильхам Алиев наградил Кобзона
В Китай за оружием: Армении стало мало российских "Смерчей" и "Искандеров"
Бакинский Мага на свободе
В Малайзии гигантский крокодил приполз к магазину видео
«И даже подростки по призыву Чингиза Мустафаева рвались на войну в Карабах» вечер памяти Чингиза Мустафаева
Неизвестные взорвали и ограбили банкомат в центре Еревана видео
Конституционный суд принял решение против Госкомитета по имуществу
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться