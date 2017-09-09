Известная журналистка Юлия Латынина покинула Россию

Журналистка Юлия Латынина в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, что уехала из России после нападения неизвестных на ее автомобиль, пишет «Газета.ру».

В эфир она вышла по Skype. По словам журналистки, она находится вместе с родителями за границей.

«Вряд ли я собираюсь в ближайшее время в Россию... Надеялась, что машина моя, которая была сожжена в прошлое воскресенье, что она загорелась сама... Как выяснилось, она была все-таки подожжена», — отметила Латынина.

Журналистка подчеркнула, что «получается, что нам сначала дали нюхнуть духовности, а потом на нашу машину снизошел благодатный огонь».

«Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, они были готовы к человеческим жертвам, потому что... она могла загореться в тот момент, когда в ней кто-то сидел», — добавила она.

По ее словам, инцидент с автомобилем произошел, когда она уже уехала из России и дома были только ее родители.

Ранее Латынина заявила, что утром 3 сентября сгорел ее автомобиль. Она уверена, что причиной возгорания стал поджог.