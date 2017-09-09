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Жителей Флориды предупредили о смертельной угрозе

 

Губернатор Флориды Рикк Скотт призвал жителей штата немедленно эвакуироваться, иначе они не переживут штормовые волны урагана "Ирма". Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает телеканал NBC.

Скотт выступил с призывом к людям, которые проживают в зоне эвакуации, а это около 6,3 миллиона человек. По его словам, уходить нужно "прямо сейчас".

"Не вечером, не через час, нужно идти немедленно", — заявил губернатор. По его словам, ураган надвигается быстрее, чем люди успевают уезжать. Скотт предупредил, что "Ирма" вызовет "опасные для жизни" штормовые волны высотой более трех с половиной метров.

"Они могут накрыть ваши дома. Вы не выживете", — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что отказавшихся от эвакуации людей уже никто не сможет спасти, когда стихия ударит по региону.

"Как только ураган начнется, экстренные службы не смогут вас спасти. Не рискуйте своей жизнью и жизнями ваших родных", — заключил губернатор.

Ураган "Ирма" обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы, в среду. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последние десять лет. На территории Флориды, а также в прилегающих штатах объявлен режим чрезвычайного положения. Ранее утром центр предупреждения ураганов объявил об усилении "Ирмы" до максимальной, пятой категории. Затем сообщалось об ослаблении стихии до четвертой, а затем и третьей категории.

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Жителей Флориды предупредили о смертельной угрозе
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