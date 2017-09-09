Трамп позвонил Эрдогану

Президент США Дональд Трамп в субботу созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что разговор был кратким, стороны обсудили координацию усилий в сфере безопасности Ближнего Востока.
«Президент Трамп подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе для повышения стабильности в регионе», — гласит сообщение.
Турецкое агентство Anadolu добавляет, что лидеры привлекли внимание к стратегическому сотрудничеству между двумя странами.
Сами главы государств пока не комментировали итоги переговоров.