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Трамп позвонил Эрдогану

 

Президент США Дональд Трамп в субботу созвонился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что разговор был кратким, стороны обсудили координацию усилий в сфере безопасности Ближнего Востока.

«Президент Трамп подчеркнул общую приверженность Соединенных Штатов и Турции совместной работе для повышения стабильности в регионе», — гласит сообщение.

Турецкое агентство Anadolu добавляет, что лидеры привлекли внимание к стратегическому сотрудничеству между двумя странами.

Сами главы государств пока не комментировали итоги переговоров.

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