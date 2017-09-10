Ураган "Ирма" оставит 9 миллионов человек без электричества

Ураган "Ирма" оставит без электроэнергии 9 миллионов человек в штате Флорида. С таким прогнозом выступил в субботу руководитель энергетической компании Florida Power & Light (FPL) Эрик Силоджи, сообщив о решении прекратить работу двух АЭС до того, как атмосферное явление достигнет территории штата, передает ТАСС.

"Нарушение подачи электроэнергии, вероятно, затронет 4,1 млн наших клиентов, это около 9 млн человек", - заявил он, подчеркнув, что такой сценарий событий "станет беспрецедентным" испытанием для компании, входящей в пятерку ведущих операторов энергораспределительной сети Флориды.

"Мы готовимся к худшему. При такой скорости ветра речь уже не идет о восстановлении линий электропередач. В некоторых районах их придется прокладывать заново", - пояснил глава FPL.

По словам Силоджи, в качестве меры предосторожности компания "остановит реакторы двух АЭС за 24 часа до удара" "Ирмы".

"Эти предприятия являются одними из самых прочных и надежно спроектированных в мире. Однако мы не собираемся рисковать", - добавил глава FPL.

Как сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, "Ирма" ослаб до третьей категории. По прогнозу, ураган достигнет юга штата в первой половине дня в воскресенье.