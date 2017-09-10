Согласно указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева 8 сентября вечером правительством страны было направлено 100 тонн гуманитарной помощи людям, страдающим от продолжающегося массового насилия против мусульман рохинджа в Мьянме.
Как сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана, 9 сентября гуманитарная помощь, состоящая из предметов повседневного потребления и продуктов питания, направленная мусульманам рохинджа, нашедшим временное убежище в Бангладеш, посредством авиакомпании SilkWay, была передана представителям бангладешского правительства в Международном аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке.