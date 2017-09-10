В Латвии стартуют учения для высших военных чинов НАТО

Учения НАТО для высших военных чинов Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017 начинаются в столице Латвии в воскресенье, в них примут участие более 40 офицеров из стран-членов и партнеров НАТО.

"С 10 по 22 сентября в Риге в Латвийской национальной академии обороны будут проводиться учения НАТО Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017, в которых планируют принять участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО, а также стран-партнеров — Финляндии и Швеции", — сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.

Цель учений — усовершенствовать способности офицеров высшего уровня и командиров планировать объединенные операции и руководить ими. За основу обучения возьмут директиву планирования всеобъемлющих операций — один из главных документов планирования объединенных операций НАТО.

Steadfast Pyramid 2017 — первая часть учений, проводимых Верховным главнокомандованием сил союзников в Европе и Высшим главнокомандованием сил союзников по вопросам трансформации НАТО. Она продлится до 15 сентября. Вторая часть — Steadfast Pinnacle 2017 посвящена в основном роли командиров на операционном уровне. Она пройдет 17-22 сентября.