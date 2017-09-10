Подписаться на уведомления
 

В Латвии стартуют учения для высших военных чинов НАТО

 

Учения НАТО для высших военных чинов Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017 начинаются в столице Латвии в воскресенье, в них примут участие более 40 офицеров из стран-членов и партнеров НАТО.

"С 10 по 22 сентября в Риге в Латвийской национальной академии обороны будут проводиться учения НАТО Steadfast Pyramid 2017 и Steadfast Pinnacle 2017, в которых планируют принять участие более 40 старших и высших офицеров из стран-членов НАТО, а также стран-партнеров — Финляндии и Швеции", — сообщили Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии.

Цель учений — усовершенствовать способности офицеров высшего уровня и командиров планировать объединенные операции и руководить ими. За основу обучения возьмут директиву планирования всеобъемлющих операций — один из главных документов планирования объединенных операций НАТО.

Steadfast Pyramid 2017 — первая часть учений, проводимых Верховным главнокомандованием сил союзников в Европе и Высшим главнокомандованием сил союзников по вопросам трансформации НАТО. Она продлится до 15 сентября. Вторая часть — Steadfast Pinnacle 2017 посвящена в основном роли командиров на операционном уровне. Она пройдет 17-22 сентября.

68 просмотров


Старости
Депутат простоял 4 часа в очереди за билетом на «Карабах»
Депутат простоял 4 часа в очереди за билетом на «Карабах»
Наша погода
Сегодня 29° / 21°
11 Сен 29° / 22°
12 Сен 29° / 19°
13 Сен 31° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7009 AZN
1 EUR   =   2.0526 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN

Новостная лента

В Латвии стартуют учения для высших военных чинов НАТО
Помощь Азербайджана дошла до мусульман рохинджа фото
Ураган "Ирма" оставит 9 миллионов человек без электричества
Церковь в Германии решила не звонить в "колокол Гитлера"
Трамп позвонил Эрдогану
Минобороны России заявило о самой значимой победе в Сирии
Жителей Флориды предупредили о смертельной угрозе
Известная журналистка Юлия Латынина покинула Россию
Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением немецкие источники
Анар: «Вроде бы в Азербайджане никто число 26 не запрещал» После Чингиза Абдуллаева
Нагрянувший в вашингтонскую школу Обама шокировал учеников видео
Турция призвала своих граждан не посещать Германию заявление МИД
Сирийская армия прорвала блокаду базы ВВС в Дейр-эз-Зоре
Массовая акция протеста в Лондоне Англичане против Brexit
В Бельгии эвакуировали посетителей и служащих собора угроза взрыва
Россия назвала доклад ООН по Сирии фальшивкой
В чемпионате Азербайджана по футболу забит гол с центра поля видео
Азербайджанский павильон занял второе место на ЭКСПО в Астане обновлено 18:05
В Москве горит небоскреб фото
СГБ произвела арест: задержан опасный террорист Абу Джихад фото
Российский полицейский спецназ оцепил «Бакинский дворик»
В Украине обезвредили банду уроженцев Азербайджана
В Турции ликвидировали около 100 террористов ПКК
Саакашвили объявил о выезде из Польши на Украину фото
Ильхам Алиев наградил Кобзона
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться