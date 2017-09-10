NASA об опасности извержения супервулкана

Специалисты NASA считают, что извержение супервкулкана приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида, передает РИА Новости со ссылкой на The Independent.

Эксперты полагают, что на сегодняшний день на Земле действуют порядка двадцати супервулканов, которые могут проснуться в любой момент. При этом ученые отмечают, что извержения таковых способны привести к "вулканической зиме", в результате которой могут погибнуть миллионы человек.

Самым опасным среди всех супервулканов ученые называют Йеллоустонский вулкан, который находится в американском штате Вайоминг. Кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72.

Сейчас специалисты NASA занимаются разработкой плана по предотвращению извержения этого вулкана. В частности, рассматривается вариант с увеличением объема воды для "охлаждения" вулкана.