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В Риге начались учения генералов НАТО

 

Учения НАТО «Steadfast Pyramid 2017» и «Steadfast Pinnacle 2017» начались в Латвийской национальной академии обороны. Ожидается, что в них примут участие более 40 старших и высших офицеров стран НАТО, передает «Интерфакс».

Целью учений является повышение квалификации офицеров высшего уровня, а также командиров в области планирования и руководства объединенными операциями.

Основанием для учений стала директива планирования всеобъемлющих операций, являющаяся одним из главных документов планирования объединенных операций НАТО.

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