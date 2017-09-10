В Риге начались учения генералов НАТО

Учения НАТО «Steadfast Pyramid 2017» и «Steadfast Pinnacle 2017» начались в Латвийской национальной академии обороны. Ожидается, что в них примут участие более 40 старших и высших офицеров стран НАТО, передает «Интерфакс».

Целью учений является повышение квалификации офицеров высшего уровня, а также командиров в области планирования и руководства объединенными операциями.

Основанием для учений стала директива планирования всеобъемлющих операций, являющаяся одним из главных документов планирования объединенных операций НАТО.