Семья Тельмана Исмаилова выходит из алкогольного бизнеса

Семья бывшего владельца Черкизовского рынка и основателя группы АСТ Тельмана Исмаилова вышла из состава учредителей компании «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт», пишет РБК.

По данным реестра, изменения в структуре собственников одноименного ООО произошли 30 июня 2017 года. До этого момента владельцами компании являлись пятеро человек: сыновья Тельмана Исмаилова Алекпер и Сархан (им принадлежало по 27,5% долей ООО), его племянник Заур Мурданов (25%), а также гендиректор компании Леонид Рафаилов и один из ее сооснователей Симанду Симандуев (сооветственно по 10%).

После произошедших изменений владельцами дистрибьюторского бизнеса на паритетных началах сейчас значатся Рафаилов и Симандуев. На момент публикации они и другие представители компании «АСТ-интернэшнл инваэронмэнт» на запрос о причинах изменений состава учредителей и условиях новой сделки не ответили.

«АСТ-интернэшнл инваэронмэнт» была основана как дистрибьюторская компания в 1992 году. Через четыре года она получила свой первый крупный контракт — на реализацию популярной в середине 1990-х водки «Довгань», а в 1998 году в ее портфеле появилась и водка «Русский стандарт». С 2004 года компания Исмаилова получила контракты по продаже брендов Moet Hennessy, Bacardi и других известных алкогольных производителей. Как рассказывал в 2009 году Леонид Рафаилов, компания не пострадала от экономического кризиса 2008 года и входила в пятерку крупнейших алкогольных дистрибьюторов на российском рынке. «Мы не сократили объемы в кризис, — рассказывал он Forbes, — и я ни на единицу не сократил штатное расписание».

Сам Тельман Исмаилов был владельцем компании вплоть до 2013 года, тогда же распределив принадлежащие ему 40% долей ООО между своими сыновьями и выйдя из состава учредителей.

В настоящее время «АСТ-интернэшнл» по-прежнему является одним из крупнейших дистрибьюторов алкоголя. Выручка компании в 2016 году составила 11,723 млрд руб. (В 2015 году — 12,043 млрд руб.) Для сравнения: выручка ее конкурента - ООО «Компания Симпл» (входит в группу Simple) в 2016 году составила 9,645 млрд руб., а ООО «Лудинг» — 11,555 млрд руб.

«АСТ-интернэшнл инваэронмэнт» оставалась единственным активом семьи Исмаилова, на который не претендовали кредиторы бизнесмена, писали «Ведомости» осенью 2015 года. Рафаилов рассказывал Forbes, что проблемы у основных активов Исмаилова на алкогольный бизнес не повлияли. «Я не испытываю никакого давления и никаких недружелюбных действий не ощущаю», — рассказывал он изданию.