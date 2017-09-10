Эрдоган призвал исламский мир поддержать мусульман Мьянмы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к поддержке мусульман Мьянмы и пресечению провокаций в отношении исламских святынь в Иерусалиме, передает Анадолу.

Выступая на открытии саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям в Астане, Эрдоган привлек внимание к убийствам мусульман народности рохинджа в провинции Аракан в Мьянме.

По его словам, Турция готова к сотрудничеству с властями Мьянмы и Бангладеш в целях предотвращения гуманитарной трагедии в регионе. Эрдоган отметил, что Анкара выразила готовность к поддержке Дакки в вопросе приема мусульман, бежавших от утеснения и истребления их в Мьянме.

«Международные организации и непосредственно исламские страны должны приложить все силы для пресечения здесь насилия и несправедливости», - подчеркнул турецкий лидер.