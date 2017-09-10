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Тысячи сторонников Саакашвили стекаются к границе с Польшей

 

Колонна из примерно сотни автомобилей и микроавтобусов со сторонниками экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отправилась в воскресенье утром из Львова к пункту пропуска "Краковец" на границе с Польшей, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, передает корреспондент РИА Новости.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области М.Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши на Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" в Львовской области.

Его сторонники начали собираться около 06.00 на выезде из Львова. Большинство из них выступает под флагами и с символикой партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Часть активистов одеты в камуфляжную форму.

Желающие встретить Саакашвили заявили РИА Новости, что уверены в том, что политику удастся пересечь границ и что намерены оставаться на месте до той поры, пока пограничники не пропустят его в страну.

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