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Гаджибала Абуталыбов обещает посадить в тюрьму число 26

 

Глава Исполнительной власти Баку Гаджибала Абуталыбов прокомментировал реплику писателя Чингиза Абдуллаева по поводу закрытия кафе «Twenty Six» («26»). Как передает АПА, Г.Абуталыбов заявил, что замечание Чингиза Абдуллаева не соответствует действительности.

«Чингиз Абдуллаев отметил, что кафе «Twenty Six» («26»), которое располагалось в здании, находящемся на балансе Союза писателей, не имело никакого отношения к руководителям союза. Однако глава отдела по связям с общественностью Союза писателей признал, что помещение было сдано в аренду владельцу кафе «Twenty Six». И документы это подтверждают.

Чингиз Абдуллаев уверяет также, что кафе «Twenty Sixhttps» не имеет никакого отношения к организаторам геноцида азербайджанского народа и кровопийцам, то есть 26 бакинским комиссарам. Однако конфискованные документы свидетельствуют, что заведение функционировало не как «Кафе 26», а как «Кафе Двадцати шести». Там и плакаты были развешаны соответствующие: «Двадцать шесть Баку», «Двадцать шесть живут», «кальян для женщин в кафе Двадцати шести – бесплатно», - подчеркнул Гаджибала Абуталыбов.

Глава Исполнительной власти Баку утверждает, что все эти рекламные материалы не прошли государственную регистрацию, а само кафе действовало как ночной клуб – притон. Мэр также заявил, что сдача Союзом писателей в аренду помещения под «Кафе Двадцати шести» абсолютно незаконна.

«В этом помещении ранее находились библиотека имени М.А.Дадашзаде и литературный клуб «Натаван», где в свое время бывали такие корифеи азербайджанской литературы, как Самед Вургун, Микаил Мушвиг, Сулейман Рустам, Расул Рза и другие, и то, что в дальнейшем там стало функционировать «Кафе Двадцати шести», оскорбляет их память и свидетельствует о неуважительном отношении ко всему азербайджанскому народу. Я очень сожалею о том, что руководителей Союза писателей, призванного объединять вокруг себя интеллигенцию, ничуть не беспокоило, что рядом с их дверями висела огромная вывеска «Кафе Двадцати шести», заманивавшего посетителей плакатом «кальян для женщин в кафе Двадцати шести – бесплатно», - сказал глава ИВ Баку.

Он также подчеркнул, что в связи со всеми этими фактами правоохранительные органы проводят проверку, по результатам которой виновные в этом безобразии понесут наказание.

Напомним, что в связи с закрытием кафе Twenty Six и конфискацией оборудования объекта резко высказались глава Союза писателей Азербайджана Анар и секретарь объединения Чингиз Абдуллаев, назвав инцидент смешным и абсурдным.

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