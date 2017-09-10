Запрос Грузии о выдаче экс-президента Михаила Саакашвили будет рассматривать минюст Украины, сообщили в ответ на запрос haqqin.az в министерстве юстиции Украины. Минюст является центральным органом по экстрадиции обвиняемых и осужденных.

Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Глава минюста Грузии Тея Цулукиани сообщила на пресс-конференции, что грузинская сторона дважды обращалась к украинской с требованием об экстрадиции Саакашвили, но оба раза - безрезультатно. Хотя, как подчеркнула она, для этого имелись все основания.

Минюст Украины подтвердил, что Киев получил от Тбилиси запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили, в связи с чем Генпрокуратура осуществляет теперь экстрадиционную проверку.

Как сообщил сегодня помощник главы украинской пограничной службы Олег Слободян, во избежание провокаций усилены наряды на западном пункте пропуска, где 10 сентября ожидается появление М.Саакашвили.

Между тем партия Саакашвили «Движение новых сил» намерена встретить своего лидера на границе вместе с группой депутатов Верховной Рады во главе с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

«Особых мер не будет и не должно быть. Однако в связи с неординарностью ситуации пограничные наряды усилены. Опасность какой либо провокации исключена», – заявил сегодня Олег Слободян в интервью haqqin.az.