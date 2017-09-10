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Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением

 

Канцлера Германии Ангелу Меркель заподозрили в злоупотреблении служебным положением. Как пишет Der Spiegel, один адвокат из Берлина, имя которого не разглашается, просит органы юстиции дать оценку перелетам канцлера по стране в рамках предвыборной кампании.

По мнению юриста, глава кабинета министров платит за услуги авиации Бундесвера в разы меньше, чем положено. Так, Меркель и ее окружение, пользуясь услугами Бундесвера для перемещения с одного предвыборного мероприятия к другому, платят около 500 евро с человека за перелет. При этом стоить услуга должна от 18 тыс. евро за час до 30 тыс. евро в зависимости от типа транспортного средства.

Как подсчитало СМИ, Меркель в этом году совершила около 50 перелетов по стране, используя авиацию Бундесвера. 

Напомним, выборы в бундестаг пройдут 24 сентября.

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