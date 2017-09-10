Иран и Россию обвинили в создании ядерного оружия для КНДР

В МИД Великобритании сомневаются в способности Пхеньяна самостоятельно разработать ядерное оружие. Ведомство составило список стран, подозреваемых в передаче КНДР соответствующих технологий, сообщает The Telegraph.

Как отмечается, список возглавляет Иран. Эту страну подозревают в сотрудничестве с КНДР в вопросах ядерного оружия c тех пор, как Пхеньян официально заявил об успешном испытании ядерной бомбы в 2006 году. До этого КНДР осуществляла поставки в Иран ракетного и другого вооружения.

Интересно, что в список также вошла Россия.

В конце августа газета The New York Times писала о возможной передаче украинских ракетных технологий. Так, СМИ указывало, что в Северную Корею могли попасть ракетные двигатели, производящиеся на украинском производственном объединении «Южмаш».