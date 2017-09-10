Саакашвили встретился с Тимошенко в Польше

Вечером 9 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встретился с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в польском городе Жешув, передает «Украинская правда».

По словам источников, встреча состоялась в отеле «Метрополитен», и обсуждались на ней возможные действия властей Украины в случае появления Саакашвили в ее пределах.

Отмечается, что после встречи оба продолжали оставаться в отеле.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили выехали для встречи его из Львова.