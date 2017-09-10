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Элитные войска Асада добивают ИГИЛ

 

Военнослужащие элитного подразделения ВС Сирии "Тигры" и Республиканской гвардии приступили в воскресенье к зачистке территории вокруг авиабазы на востоке Дейр-эз-Зора, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Передовые отряды при поддержке авиации и артиллерии уничтожают укрепления, технику и живую силу террористической группировки ИГ к северу от авиабазы, со стороны городского кладбища и северо-западного направления. Тем временем подразделения пятого корпуса армии САР и союзные силы, наступающие со стороны города Ас-Сухне, вплотную подошли к южным окраинам Дейр-эз-Зора.

В субботу вечером передовому отряду Республиканской гвардии под командованием генерала Исама Захреддина и при поддержке бойцов подразделения "Тигры" удалось прорвать осаду аэродрома и соединиться с гарнизоном, находившимся в осаде ИГ.

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