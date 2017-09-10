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Даже Эльман Рустамов взял беззалоговый кредит на 700 миллионов

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

История кредитных олигархов, разоривших Международный банк и другие крупные банки страны, все еще не нашла своего разрешения. Во многом из-за безответственного отношения к финансово-кредитной системе в годы больших нефтяных денег многие банки были разграблены и опустошены.

Haqqin.az посвятил множество аналитических публикаций проблеме банковского сектора, указывая на особую ответственность Центробанка как главного эмиссионного и денежно-кредитного института страны - полномочного регулятора деятельности отечественных банков.

Последние годы президент Ильхам Алиев как на заседаниях правительства, так и в своих публичных выступлениях настойчиво указывает на необходимость скорейшего оздоровления нашего банковского сектора  и эффективного кредитования азербайджанского бизнеса и экономики.

Однако банковские эксперты страны сообщили редакции haqqin.az новую настораживающую информацию в данной связи. Отметим, что компетентность этих источников не вызывает сомнений.

Как стало известно haqqin.az, сам глава Центробанка – Эльман Рустамов вполне может считаться кредитным олигархом. За несколько недель до первой девальвации Э.Рустамов вложил в строительный бизнес Грузии 700 миллионов манатов. По официальному курсу в додевальвационный период, это составляло около 1 миллиарда долларов. По информации наших банковских источников, Э.Рустамов взял кредит в собственном банке - "Республика", Межбанке, а также в других соответствущих отечественных учреждениях, задолженности своей доныне так и не погасив.

В то время как азербайджанская экономика остро нуждается в кредитовании для осуществления новых проектов, инициатива главы Центробанка представляется весьма и весьма странной, и особенно в нынешний период - экономического и финансового кризиса.

В ближайшее время мы намерены представить точку зрения на сей счет самого главы Центробанка, вновь вернувщись к обозначенной проблеме.

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