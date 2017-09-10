Меркель сравнила Крымский вопрос с историей ГДР

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя вопрос о принадлежности Крыма, вспомнила историю объединения Германии.

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер предложил Европе закрыть глаза на изменение статуса Крыма и, вместо того чтобы продолжать усиливать давление на Россию, перейти к "выстраиванию отношений" с ней. Его поддержал кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

"Если я, к примеру, слышу, что нужно просто признать российскую аннексию Крыма, я рассуждаю так: а что бы произошло, если бы некогда и к нам в ГДР проявилось такое же отношение - под девизом "Германия поделена, и тут ничего уже не изменить"?", — заявила Меркель в интервью Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, говоря о том, почему, по ее мнению, этот вопрос не может быть заморожен.

Канцлер добавила, что считает "очень мужественной" позицию тех людей в ГДР, которые "были готовы удерживать свою страну" и вести ее к объединению.