Обнародовано видео, запечатлевшее участие гражданина Азербайджана Эльданиза Мамедова в боевых действиях в составе террористической группировки «Исламское государство».

Ранее haqqin.az сообщал о том, что Э.Мамедов, известный под прозвищем Абу Джихад, был задержан в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности.

На появившихся видеокадрах видно, что Э.Мамедов вместе с другими боевиками позирует перед трупом убитого ими человека.

Э.Мамедов также вел личный блог в сети İnstagram, который был популярен среди террористов ИГИЛ.





