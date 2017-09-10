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Переговоры Ильхам Алиева и Роухани в Астане фото

 

В воскресенье в Астане состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Роухани, сообщает АзерТАдж.

Подробности встречи пока не сообщаются.

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