Тренер "Арарата" пригрозил российскому журналисту расправой

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян заявил, что ударил бы в лицо комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля. Слова спортивного деятеля приводятся на сайте телеканала.

«Тимур должен понимать: в повседневной жизни я бы просто дал ему в морду. Один раз я на нем обжегся, но если в следующий раз встретимся — я его съем как сладкую булочку. Просто тьфу на него! Тимур Журавель — мне не соперник, не тот, кто выведет меня из равновесия», — заявил Григорян.

Конфликт у названных персонажей возник после матча третьего тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Локомотивом» и «Анжи» (1:0). Журавель взял в данной связи флэш-интервью у Григоряна, на тот момент возглавлявшего махачкалинскую команду. Тогда тренер посчитал, что журналист своими вопросами намеревался «развести его на сенсацию".