Саакашвили: "Порошенко боится меня"

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили выехал из Жешува в направлении Перемышля (Польша). Об этом сообщает "Украинская правда".

Экс-нардеп Егор Фирсов опубликовал в Facebook фото, сделанное в автобусе, на котором Саакашвили с группой депутатов, которые ранее прибыли в Польшу для встречи с ним, выехали из Жешува.

В одном из местных кафе отверженец П.Порошенко встретился с депутатом Верховной Рады Юлией Тимошенко.

В своем комментарии журналистам Саакашвили заявил, что «плана Б» на случай, если его не впустят в Украину, у него нет. Между тем границу намерен он пересечь вместе с сыном, о чем сообщил политик на украинском языке.

Итак, Саакашвили вместе со своими супругой и младшим сыном направляется на КПП «Краковец».

Комментируя реакцию украинских властей на его планы вернуться в страну, политик высказал мнение, что президент П.Порошенко испытывает перед ним страх.