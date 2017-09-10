Ильхам Алиев встретился с главой Боснии и Герцеговины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем, сообщает АзерТАдж.
Подробности встречи пока не сообщаются.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с членом Президиума Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем, сообщает АзерТАдж.
Подробности встречи пока не сообщаются.
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