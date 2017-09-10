В центре Петербурга задержали сотни мусульман

Более 100 человек, участвовавших в несанкционированной акции в поддержку народа рохинджа, задержаны на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга. Об этом «Интерфаксу» в воскресенье, 10 сентября, сообщил информированный источник.

По словам собеседника «Фонтанки» в правоохранительных органах, в отделы полиции доставлены порядка 130 человек. В их отношении оформляются протоколы по статье 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения митинга»). Тем, кто оказывал сопротивление при задержании, также будет вменяться правонарушение, предусмотренное статьей 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Комментариев со стороны правоохранительных органов пока не поступало.