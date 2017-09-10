Стрельба во Франции: четверо погибших

На севере Франции неизвестные застрелили четырех человек, в том числе двоих детей, сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел на железнодорожной станции в департаменте Уаз. Погибшие – местная жительница и двое ее детей трех и пяти лет. По информации в СМИ, четвертая жертва – друг семьи.

По предварительным данным, нападавших было двое. Один покончил с собой сразу по совершении преступления, другой, которому удалось скрыться, объявлен в розыск.

Место происшествия оцеплено. Над территорией станции кружит вертолет, по ее периметру расставлены вооруженные жандармы.