Ураган «Ирма» добрался до Флориды

Ураган «Ирма» добрался до территории американского штата Флорида. Как сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США, он будет перемещаться в северо-западном направлении над побережьем штата, передает «Интерфакс».

Сила урагана соответствует четвертой категории опасности из пяти возможных. Скорость возмущаемого им ветра достигает 209 км/ч.

К настоящему моменту по всей Флориде без электричества остались почти 200 тысяч домохозяйств. Эксперты прогнозируют, что после урагана без света могут остаться свыше одного миллиона человек. Губернатор штата Рик Скотт предписал эвакуироваться 6,3 млн человек.

Метеорологи уже назвали «Ирму» самым мощным ураганом, сформировавшемся Атлантике за последнее десятилетие. Его жертвами в регионе Карибского бассейна стали уже более 20 человек.