Конфликт между Исполнительной властью города Баку и Союзом писателей по поводу кафе под названием «26» продолжается. Член Союза писателей Чингиз Абдуллаев в очередной раз на своей странице в соцсети Фейсбук обратился к главе ИВ Баку Гаджибале Абуталыбову.

«Дорогие друзья! Вот все и прояснилось! Гаджибала-муэллим все сам прояснил. Оказывается, он лично приехал в это кафе из-за того, что оно было абсолютно неприличным и непристойным. Он объяснил, что в этом здании работали такие титаны, как Самед Вургун, Расул Рза, Гусейн Джавид, Микаил Мушвиг, Сулейман Рустам и другие. Поэтому, уважая Союз писателей, он не мог нормально относиться к тому, что здесь функционирует подобное заведение. Причем на входе было написано: "Женщинам предоставляют кальян бесплатно". Отвратительно! И он решил лично прикрыть подобный "вертеп". Только одно непонятно. Если это - "вертеп", то какое уважение к цифре "двадцать шесть"? А если это пропаганда дашнаков, то почему - в "вертепе"?», - пишет Чингиз Абдуллаев.

Писатель предложил мэру наказать не только владельцев этого кафе, но и всех людей, которые хоть раз в жизни посетили его.

«Но все равно спасибо за его откровения! И еще, в беседе с моими знакомыми Гаджибала-муэллим возмутился,что он лично не ломал мебели. Приношу за это свои извинения! Он действительно лично ничего не ломал! Анар-муэллим отметил, что мы все уважаем нашего мэра! И спасибо, что он решил нам помочь! Но почему нельзя было просто прислать своего сотрудника и закрыть этот рассадник безнравственности? Или в знак уважения позвонить кому-то из нас? У меня есть предложение! Конечно, кафе нужно закрыть. Но всех причастных - владельцев, сотрудников и даже посетителей, пожизненно наказать. Так будет правильно! И еще один факт», - отметил писатель.

В конце поста Чингиз Абдуллаев призвал Гаджибалу Абуталыбова публично извиниться за то, что назвал арендодателей этого заведения «покровителями дашнаков».

«Союз писателей заключил договор с финансовым директором, отец и брат которого являются шехидами! Думаю, все понимают, что такой человек не мог быть покровителем дашнаков! Или назвать кафе в честь убитых комиссаров. Вся эта история меня лично очень огорчает! Она дурно пахнет! И еще одна просьба. Я полагаю, что наш уважаемый мэр тоже должен извиниться! Называть арендодателей "покровителями дашнаков" - значит оскорбить собственный народ! Из семи живущих в нашей стране народных писателей и поэтов - четверо в руководстве Союза. Эти люди своей жизнью и творчеством доказали, что они заслужили право не подвергаться подобным оскорблениям в собственной стране!», - говорится в сообщении.