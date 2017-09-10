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Генсек НАТО: Действия Северной Кореи – это глобальная угроза

 

Действия Северной Кореи, проводящей ракетные испытания, представляет глобальную угрозу, которая нуждается в глобальном ответе. Об этом 10 сентября заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире шоу телеканала BBC.

«Безответственное поведение Северной Кореи – это глобальная угроза, которая нуждается в глобальном ответе. Этот ответ, разумеется, требуется и от НАТО. Мы призываем Северную Корею остановить ядерную программу и прекратить испытания, потому что это - нарушение целого ряда резолюций Совета безопасности ООН», — сказал Столтенберг, как передает РИА Новости. При этом, по словам генсека, необходимо добиваться политического решения этой проблемы.

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